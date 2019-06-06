تقارير: كوتينيو أخبر مسؤولي نادي برشلونة اعتزامه الرحيل في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فيليب كوتينيو يرغب في الخروج من نادي برشلونة، بعد موسم سيئ قضاه مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة ”كادينا سير“، نقلًا عن مصادرها، فإن ”كوتينيو غير سعيد في برشلونة ويعتقد أنه أفضل شيء هو الخروج من البلوغرانا في الميركاتو الصيفي“.

وأضافت:“اللاعب أخبر المقربين منه أنه حزين لأن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا على الرغم من توقعاته وحماسه العالي، ولكنه لم يحقق الانسجام مع الفريق“.

???????? ÚLTIMA HORA Informa @AdriaAlbets COUTINHO quiere salir del Barça y el club ya lo sabe Coutinho quiere esperar un poco y el Barça transmite también el mensaje de que cuenta con él

https://t.co/xNzIjN0YI7 — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 6, 2019

وتابعت:“هذه هي الرسالة التي نقلها اللاعب ووكلاؤه أيضًا إلى برشلونة الذين يعرفون جيدًا أن البرازيلي يريد المغادرة، وفقًا لمصادر من داخل النادي“.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قالت إن برشلونة الإسباني يرغب فعلًا بالتخلي عن نجمه البرازيلي، بعد تراجع مستواه كثيرًا هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يريد بيع كوتينيو هذا الصيف، ولكنه لن يقبل بأقل من 130 مليون دولار لانتقال اللاعب الذي عانى كثيرًا هذا الموسم.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول الإنجليزي لصفوف النادي ”الكتالوني“ قبل عام ونصف العام، مقابل 188 مليون دولار.

وتراجع مستوى كوتينيو كثيرًا مع برشلونة منذ انتقاله في يناير 2018، ولم يستطع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، ولاقى انتقادات متكررة من جماهير النادي.