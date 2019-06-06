تقارير: مانشستر سيتي أتم اتفاقه مع يوفنتوس لضم البرتغالي جواو كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي أتم اتفاقه مع يوفنتوس لضم البرتغالي جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته ”ميديا سيت“، فإن الصفقة تمت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن إدارة مانشستر سيتي قررت ضم كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي لخلق منافسة قوية مع كايل والكر لاعب السيتزين.

وأوضحت التقارير، أن كانسيلو سيحل محل البرازيلي دانيلو، حيث يقترب الأخير من الانتقال إلى إنتر ميلان حيث يرغب في المشاركة بانتظام مع الفريق الأول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى يوفنتوس من فالنسيا الصيف الماضي في صفقة بقيمة 40 مليون يورو، بعد أن أمضى موسم 2017-18 على سبيل الإعارة في إنتر.

ولعب جواو كانسيلو 34 مباراة مع يوفنتوس بجميع المسابقات في الموسم المنتهى، لكنه ارتكب العديد من الأخطاء البارزة واستبعد في بعض الأحيان بواسطة ماسيميليانو أليغري.