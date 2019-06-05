هل قدم بايرن ميونخ عرضًا لمانشستر سيتي لضم ساني؟

قال كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ إن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لم يقدم عرضًا حتى الآن إلى مانشستر سيتي لضم الجناح ليروي ساني، رغم رغبة النادي في التعاقد معه منذ فترة طويلة.

وعبر بايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي بجانب لقب الكأس المحلية هذا الموسم، عن رغبته بشكل متكرر في ضم اللاعب السريع البالغ عمره 23 عامًا.

لكن رومنيغه قال إن التقارير بشأن عرض 80 مليون يورو (90.15 مليون دولار) لضم اللاعب الألماني غير صحيحة.

وأبلغ رومنيغه مجلة شبورت بيلد: ”لم نقدم عرضًا إلى ليروي ساني حتى الآن. نحن بعيدون جدًا عن هذه النقطة“.

وأضاف: ”في البداية يجب أن يقرر اللاعب إن كان يتخيل نفسه في بايرن، وإذا حدث هذا سنبدأ في مفاوضات خاصة مع مانشستر سيتي“.

وبعد اختياره أفضل لاعب صاعد من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا لموسم 2017-2018 عانى ساني ليشارك بانتظام مع سيتي في الموسم الماضي، في ظل المنافسة مع رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا وآخرين.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي إنه حاول تمديد عقد ماني خلال عام ونصف العام، لكن اللاعب قاوم التوقيع مما يثير الشكوك حول مستقبله في مانشستر.

وتابع رومنيغه: ”اللاعب هو العامل الأكثر حسمًا.

”ليروي لم يحسم موقفه بعد. اعتبره لاعبًا مثيرًا للإعجاب بسبب مهاراته بكرة القدم وشخصيته أيضًا“.

وتعاقد بايرن بالفعل مع المدافع لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، في ظل تطلعه لتعزيز قدرته على المنافسة أوروبيًا وإعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ 2013.