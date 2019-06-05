”يويفا“ يعلن إجراء 200 اختبار منشطات على لاعبي دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء حوالي 200 اختبار للكشف عن المنشطات، لجميع اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونشر ”يويفا“ بيانًا على موقعه الإلكتروني قال فيه: ”سيتم إجراء 200 اختبار للكشف عن المنشطات في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي تقام للمرة الأولى منذ الموسم الحالي“.

وأضاف البيان: ”سيتم فحص العينات لجميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختبار المنشطات بشكل سريع؛ للتأكد من عدم وجود مواد محظور تداولها“.

وأشار ”يويفا“ في بيانه إلى أن ”جميع الاختبارات يتم إجراؤها في مختبرات معتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات“.