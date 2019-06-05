البرتغال ضد سويسرا.. البرازيل ضد قطر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأربعاء قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وسويسرا، بينما تقام العديد من المباريات الدولية الودية وجولة في الدوري المغربي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الخامس من يونيو/ حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية:

البرتغال VS سويسرا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD1.

مباريات ودية دولية:

البرازيل VS قطر، الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة، 02:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2 FR.

الولايات المتحدة VS جامايكا، الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، 01:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport Klub 3 Serbia.

المكسيك VS فنزويلا، الساعة 04:00 بتوقيت مكة المكرمة، 03:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 3.