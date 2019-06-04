وكيل بول بوغبا يصدم ريال مدريد

ذكر الصحفي جيانلوكا دي مارزيو من قناة “ سكاي سبورتس “ أن الوكيل الشهير مينو ريولا يرغب في إعادة النجم الفرنسي بول بوغبا ليوفنتوس في الصيف المقبل وهو القرار الذي سيصدم ريال مدريد الراغب في التعاقد مع اللاعب.

وحسب الصحفي الإيطالي فالوكيل الشهير أجرى مفاوضات مع إدارة السيدة العجوز وأخبر إدارة مانشستر يونايتد بذلك.

ولعب بول بوغبا في يوفنتوس ما بين 2012 و2016 وتألق بشكل لافت جعله يعود لمانشستر يونايتد الذي خرج منه مجانًا مقابل مبلغ خيالي بلغ 105 ملايين يورو.

وكانت عدة تقارير تحدثت عن رغبة ريال مدريد في منح الفريق الإنجليزي 3 لاعبين وهم: الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مقابل التعاقد مع بول بوغبا الذي يعتبره الفرنسي زين الدين زيدان أولوية في مشروعه لإعادة بناء الفريق.

وفي ظل علاقة الوكيل الإيطالي الهولندي مينو ريولا السيئة مع إدارة ريال مدريد يبقى يوفنتوس المفضل للوكيل الشهير لكون علاقتهما جيدة وكسب أموالًا كبيرة من صفقة بول بوغبا السابقة.

ولم يقرر الفريق الإنجليزي رسميًّا عرض نجمه الفرنسي للبيع لكن عرض ريال مدريد حسب صحيفة “ ذا صن :“ يبقى مغريًا لمانشستر يونايتد لكونه يضم 3 لاعبين سبق للفريق أن حاول التعاقد معهم .