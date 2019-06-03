ميندي يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لريال مدريد

يخضع الفرنسي فيرلان ميندي ظهير أيسر أولمبيك ليون للكشف الطبي في باريس تمهيدًا لانتقاله إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ميندي البالغ من العمر 23 عامًا، في طريقه للخضوع لفحص طبي مع طبيب النادي الملكي في باريس، في الوقت الذي ينهي فيه ريال مدريد وليون إجراءات الصفقة.

ومنح المدير الرياضي الجديد لليون البرازيلي جونينيو الضوء الأخضر لميندي للانتقال إلى سانتياغو برنابيو، في حين سيرحل أيضًا تانغي ندومبيلي ونبيل فقير للنادي هذا الصيف.

ويتواجد ميندي حاليًا مع المنتخب الفرنسي في معسكره في كليرفونتين حيث خاض 20 دقيقة خلال المباراة الودية ضد بوليفيا يوم الأحد، بينما كانت أول مباراة دولية يخوضها تحت قيادة مدربه ديدييه ديشان في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

ولن يتم تقديم ميندي رسميًا لوسائل الإعلام كلاعب في ريال مدريد قبل انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، حيث تستعد فرنسا لمواجهة تركيا خارج أرضها يوم السبت المقبل وأندورا بعدها بـ3 أيام.

وبعد قضاء موسمين مع ليون، أظهر ميندي أداءً رائعًا في الدوري الفرنسي توجه بتلقيه عروضًا من برشلونة ويوفنتوس لكنه فضل عليها ريال مدريد.