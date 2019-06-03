عناوين الصحف الرياضية العالمية: كلوب يحذر منافسيه ”إنها مجرد بداية“.. وميسي المرشح الأول للكرة الذهبية

شكل مستقبل عدة نجوم كالمصري محمد صلاح والبرازيلي فيليب كورتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي والسنغالي كوليبالي والمدرب ماوريسيو ساري، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف باحتفالات ليفربول بلقب دوري الأبطال ووداع الراحل أنطونيو رييس.

الصحف الإسبانية

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي فيليب كوتينيو وإمكانية مغادرته لبرشلونة، وكتبت: ”كوتينيو هدف باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن ميسي، معنونة: ”ميسي المرشح الأول للكرة الذهبية بعد نهائي دوري الأبطال“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن وداع الإسباني جوزيه أنطونيو رييس.

ماركا

أجرت الصحيفة حوارًا مع المهاجم ماريانو دياز، الذي يرغب في البقاء في ريال مدريد، قائلًا: ”سيكون عامي في ريال مدريد“.

كما تحدثت عن الوداع الكبير للراحل جوزيه أنطونيو رييس.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن صفقة البرازيلي نيمار وعودته لبرشلونة وعلاقتها بعدد من لاعبي الفريق الإسباني، وكتبت: “ صفقة نيمار – كوتينيو وديمبيلي وراكيتيتش مثل باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت باحتفالات ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

آس

اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، وكتبت: ”بدأ المزاد على ضم محمد صلاح“، مؤكدة أن ريال مدريد وبايرن ميونخ ويونايتد أبرز المهتمين بالتعاقد معه.

كما تحدثت عن وداع إشبيلية للنجم الراحل جوزيه أنطونيو رييس.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على احتفالات ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وسط ميدنة ليفربول وأنصارهم، وكتبت: ”هذه مجرد بداية“.

صن سبورت

كما رمزت الصحيفة أيضا على تصريحات كلوب، مدرب ليفربول، وكتبت: ”المجد“، كلوب يحذر منافسينه: إنها مجرد بداية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الفرنسي وديًّا على بوليفيا 2-0 وأكدت أن اللقاء شكل فرصة لاكتشاف عناصر جديدة.

كما تحدثت عن مشاكل نيمار واتهامه بالاغتصاب وكتبت: ”نيمار يصرح بكونها مؤامرة“.

كما اهتمت ببقاء ديغون في دوري الدرجة الأولى بعد هزمه لانس، وكتبت: ”ديغون يقتل حلم لانس“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بسوق المدربين في إيطاليا من خلال بضع فرق ميلان ولاتسيو وروما وبولونيا، والتي تبحث عن مدرب أو سيغادرها مدرب.

كما تحدثت عن الإيطالي ماريسيو ساري وقضية انتقاله ليوفنتوس وكتبت: ”شغف ساري“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع السنغالي كوليبالي مدافع نابولي من أجل مدربه القادم ساري وأشارت: ”كوليبالي إلى ساري“.