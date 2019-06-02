ريال مدريد يستغل اهتمام نابولي بلاعبيه ويغازل كوليبالي

أشارت تقارير صحفية إلى أن نابولي الإيطالي مهتم بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، بينما الأخير يسعى إلى التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن نابولي استفسر عن ثلاثي ريال مدريد: ثيو هيرنانديز، وداني سيبايوس، وماركوس لورنتي.

لكن في الوقت ذاته يهتم توتنهام هوتسبير، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية أمام ليفربول في مدريد، مهتم أيضًا بسيبايوس الذي أجرى بالفعل محادثات مع ريال مدريد بشأن لاعب الوسط.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم الدولي السنغالي كحل قد يرضي جميع الأطراف بضم كوليبالي مقابل أي من اللاعبين الثلاثة أو جميعهم مع مقابل مالي.

وخاض ريال مدريد موسمًا كارثيًا بعدم التتويج بأي بطولة لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويسعى مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدعيم صفوف الفريق، والتخلص من بعض اللاعبين، لاستعادة أمجاد النادي الملكي التي توقفت بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاثة مواسم.