الفيفا يتخذ إجراءات صارمة ضد العنصرية بسبب كوليبالي

حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الحكام على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد العنصرية خلال المباريات المحلية؛ وذلك عقب واقعة توجيه جماهير إنتر ميلان لهتافات عنصرية إلى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال مباراة الفريقين.

وسيخضع إنتر ميلان لعقوبة خوض مباراتيه التاليتين على ملعبه بدون جمهور؛ بعد أن وجه مشجعو الفريق هتافات عنصرية ضد كوليبالي خلال مباراة على ملعب سان سيرو، يوم الأربعاء الماضي.

كما فرضت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم في إيطاليا على كوليبالي أيضًا عقوبة إيقاف لمباراتين؛ بعد طرده في الدقيقة 81؛ لتهكمه على الحكم الذي وجه إليه بطاقة صفراء.

وقال نابولي عبر موقعه على الإنترنت، إن كوليبالي تعرض “لهتافات عنصرية” خلال المباراة دون الكشف عن تفاصيل، بينما قال المدرب كارلو أنشيلوتي إن بعض الجماهير قلدت أصوات القردة طوال المباراة.

وأعرب غياني إنفانتينو رئيس الفيفا عن ضيقه الشديد؛ بسبب “الإهانات الموجهة إلى كاليدو كوليبالي” خلال المباراة.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن إنفانتينيو حث ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي على مطالبة كافة الاتحادات المحلية بضرورة “تطبيق القواعد بصرامة أثناء الأحداث العنصرية خلال المباريات”.

وتدعو قواعد الفيفا لإلغاء المباراة في حال وجود أحداث عنصرية خطيرة، مثل تلك التي تعرض لها كوليبالي خلال المباراة في سان سيرو.

وتدعو هذه القواعد الحكم إلى “إيقاف المباراة ومطالبة سلطات الاستاد بتوجيه نداء يدعو الجماهير إلى وقف السلوك التمييزي”، وفي حال استمرار ذلك يطلب الحكم نداء آخر ثم “إلغاء المباراة وعودة اللاعبين إلى غرف خلع الملابس لفترة محددة”.

وأخيرًا، إذا استمر السلوك العنصري أو بدأ من جديد يجب على الحكم إلغاء المباراة ، وقد حث الفيفا الحكام في جميع أنحاء العالم بضرورة اتباع هذه القواعد بصرامة.

ويخطط الفيفا لإرسال مراقبين إلى الملاعب التي يشتهر مشجعوها بالسلوك العنصري، وفي حال تكرار ذلك السلوك سيتم استبعاد هذه الأندية من المسابقات المحلية.