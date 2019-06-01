أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. آرسنال ينعي خوسيه أنطونيو.. وبيكيه يتغزل بزوجته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ليفربول.. لن تسير وحدك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو لجماهير الفريق قبل انطلاق نهائي دوري الأبطال، وكتبت الصفحة أعلى الفيديو الهتاف الشهير لجماهير الريدز: ”لن تسير وحدك“، كإشارة على دعم النادي بصرف النظر عن النتيجة.

آرسنال ينعي خوسيه أنطونيو

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الأرسنال الإنجليزي على نعي لاعبه خوسيه أنطونيو، والذي توفي اليوم في حادث سير، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب وكتبت أعلاها: ”يشعر الجميع في أرسنال بالدمار؛ بسبب الأنباء المروعة التي تفيد بأن لاعبنا السابق خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث تصادم في إسبانيا.. خوسيه أنطونيو رييس: 1983-2019 ، الراحة في سلام، خوسيه“.

نجوم تشيلسي يتراقصون على طريقتهم الخاصة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو لأحد الحفلات الذي تواجد فيها لاعبو الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الأوروبي وهم يرقصون، وكتبت الصفحة أعلى الفيديو: ”تظهر لنا التحركات الخاصة بك“.

دافيد سيلفا يقدم العزاء في نجم آرسنال

حرص دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي على توجيه العزاء في زميله الراحل خوسيه أنطونيو، والذي وافته المنية اليوم ووضع سيلفا صورة للاعب الأرسنال وكتب أعلاها: ”الباقي في سلام واحدة من أفضل الحقوق في هذا البلد“.

بيكيه.. يتغزل بزوجته

فيما أعاد جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني تغريدة لزوجته الفنانة شاكيرا، أثناء قضاء إجازتهم في إحدى الجزر، وتغزل بيكيه بزوجته بعبارة ”أنا الشجرة“.

راشفورد يقضي إجازته مع عائلته

حرص راشفورد نجم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي على نشر صورته مع عائلته، أثناء قضائه إجازته الخاصة، وكتب اللاعب عبر صفحته أعلى الصورة: ”عائلتي“.

روبين يتحدث عن علاقته بفرانك ريبري

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني صورة للاعبي الفريق فرانك ريبري وارين روبين، واللذين قد تقرر رحيلهما عن جدران النادي البفاري، وأبرزت الصفحة الرسمية لنادي البايرن تصريحات روبين والتي قال فيها: ”لقد شعرنا ببعضنا البعض، ورآني ورأيته، لم نكن بحاجة إلى كلمات لذلك“.

رونالدو.. هدفي تحقيق النجاح

نشر كريستيانو رونالدو عبر صفحته الرسمية صورة له أثناء لعبه بأحد السهام، وكتب نجم اليوفي أعلى الصورة: ”هدفي تحقيق النجاح“، في إشارة إلى استمرار مسيرته الناجحة في الملاعب مع جميع الأندية التي شارك معها بجانب منتخب بلاده.

الكاف يبرز تتويج الترجي التونسي

أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال الأفريقي على حساب نادي الوداد المغربي، حيث كتبت صفحة الكاف: ”الترجي يحتفظ بلقب دوري أبطال أفريقيا“.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مدافعه

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بعيد ميلاد مدافع الفريق محمود حمدي الونش، حيث وصعت الصفحة صورة للاعب مكتوباً أعلاها: ”يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا محمود حمدي الونش كل عام وأنت بخير“.

صفحة الأهلي تبرز أهم قرارات المجلس

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري، قرارات مجلس الإدارة عقب الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، وحرصت الصفحة الرسمية للنادي على نشر أبرز قرارات مجلس الإدارة.