مباراة ليفربول وتوتنهام.. تعرّف إلى تشكيل الفريقين

سيبدأ هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير مباراة فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت بينما يجلس زميله البرازيلي لوكاس مورا على مقاعد البدلاء.

وسجل مورا ثلاثية في مرمى أياكس أمستردام الهولندي في إياب قبل النهائي لكنه غاب عن التشكيلة بعد عودة هداف الفريق الغائب عن الملاعب منذ سبعة أسابيع بسبب إصابة في كاحله.

وكما كان متوقعًا سيبدأ البرازيلي روبرتو فيرمينو ضمن تشكيلة ليفربول عقب عودته من إصابة في فخذه بينما سيجلس ديفوك اوريجي ، الذي سجل ثنائية في الفوز 4-صفر في إياب قبل النهائي أمام برشلونة،على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين:

توتنهام هوتسبير (4-2-3-1): هوجو لوريس وكيران تريبيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فرتونن وداني روز وهاري وينكس وموسى سيسوكو وديلي آلي وكريستيان إريكسن وسون هيونج-مين وهاري كين.

ليفربول (4-3-3): أليسون بيكر وترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك واندي روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.