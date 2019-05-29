ريال مدريد يُزيح مانشستر يونايتد من قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم

أزاح ريال مدريد منافسه مانشستر يونايتد ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم طبقًا للقائمة السنوية التي أصدرتها مجلة فوربس، اليوم الأربعاء.

وقالت ”فوربس“ إن قيمة ريال مدريد، الذي فاز في 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بلغت 4.24 مليار دولار بزيادة قدرها 9 في المئة عن العام السابق.

وحلَّ برشلونة ثانيًا في القائمة بقيمة بلغت 4 مليارات دولار، بينما جاء مانشستر يونايتد، الذي تصدر القائمة في العامين الماضيين، بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار.

وأكمل بايرن ميونيخ ( 3 مليارات دولار)، ومانشستر سيتي (2.69 مليار دولار)، المراكز الخمسة الأولى.

وقال مايكل أوزانيان مساعد مدير التحرير في فوربس:“تتزايد قيمة أندية كرة القدم لأن الشركات تستمر بزيادة الأموال التي تدفعها للفرق مقابل رعاية القميص وملابس التدريب، وغير ذلك من أمور الرعاية.

وأضاف: ”كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ويتصدر لاعبوها اللوحات الإعلانية للترويج للمنتجات“.