تفاصيل عقد كونتي مع إنتر ميلان وموعد الإعلان الرسمي

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي إنتر ميلان أنهى جميع التفاصيل الخاصة بعقد مدربه الجديد أنطونيو كونتي، الذي سيقود الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب لوتشيانو سباليتي.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن عقد كونتي مع إنتر ميلان سيكون لمدة 3 مواسم، ويحصل المدرب على 12 مليون يورو سنويًا.

وأكد الموقع، في تقرير نشره، اليوم الإثنين، أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كونتي سيكون، الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وكان تأهل إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل العامل الحاسم في إنهاء إجراءات التعاقد مع كونتي، كي يقود النيراتزوري.

وتأهل إنتر ميلان إلى دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، بالتساوي مع أتلانتا الذي تأهل إلى نفس المسابقة.

وانتظر الإنتر حتى المرحلة الأخيرة من الكالتشيو لحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الصعب على ضيفه إمبولي 2-1، بهدف أحرزه البلجيكي رادجا ناينغولان قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

ولم يقدّم إنتر ميلان المستويات المتوقعة هذا الموسم، بعد خروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ووداع الدوري الأوروبي، من دور الـ16 أمام آنتراخت فرانكفورت الألماني، وإقصائه من دور الثمانية لمسابقة كأس إيطاليا على يد لاتسيو، الذي توّج بالمسابقة في النهائي.