تقارير: كونتي يقترب من قيادة إنتر ميلان

اقترب أنطونيو كونتي من تولي منصب المدير الني لنادي إنتر ميلان الإطالي بداية من الموسم الموقبل.

ونشرت شبكة (sky) الإيطالية تقريرًا أشارت فيه إلى أن إدارة الإنتر اتفقت مع كونتي على كافة التفاصيل، ومن المنتظر الإعلان عن الاتفاق الرسمي خلال الأيام القادمة.

وكشفت الشبكة أن راتب كونتي مع إنتر ميلان ستصل قيمته إلى 10 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتسلم مدرب تشيلسي السابق وظيفته الجديدة في إنتر بعد نهاية منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

يذكر أن كونتي ربح قضيته ضد ناديه السابق تشيلسي هذا الأسبوع، وحصل على مبلغ 9 مليون جنيه إسترليني تعويضاً لإنهاء عقده.