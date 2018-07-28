هل يتولى أنطونيو كونتي تدريب نادي ميلان؟

يبدو أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي، سيعود إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، بعد أن كان مدربًا ليوفنتوس قبل أعوام.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو”: إن مسؤولي ميلان يسعون للحصول على توقيع أنطونيو كونتي، والتخلص من المدرب الحالي غينارو غاتوزو.

وأضاف الموقع أن ميلان بدأ التخطيط في كيفية إقناع كونتي بقبول مهمة تدريب الفريق، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي الجديد للنادي، ليوناردو، سيتحدث مع كونتي، الأسبوع المقبل.

وأقال نادي تشيلسي كونتي (48 عامًا) قبل أيام، بعد أن أمضى موسمين مع الفريق اللندني.

ولم تنتهِ الأمور عند هذا الحد، إذ ذكرت تقارير أن كونتي سيرفع دعوى لمقاضاة تشيلسي، على الأضرار التي لحقت به، عقب إعلان رحيله بشكل متأخر عن تشيلسي.

وسبق أن قاد كونتي تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، كما حقق 3 ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس.