يوفنتوس يكشف حقيقة المفاوضات مع غوارديولا

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي حقيقة التفاوض مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس:“لم نجرِ أي اتصالات مع غوارديولا، ولم نفكر من الأصل في التعاقد معه، إنه عالم غريب، وغوارديولا متعاقد مع مانشستر سيتي، ونحن نعلم ذلك جيدًا، ولكن علينا أن نتعامل مع هذا العالم الغريب حقًا“.

وتابع خلال تصريحات لشبكة DAZN اليوم الأحد:“لا نريد أن نصنع العناوين أو نطارد وهمًا، وتركيزنا منصبٌّ على بناء الفريق بأفضل العناصر الممكنة، وسنعمل مع الإدارة على التعاقد مع أفضل المدربين المتاحين، ولا يزال أمامنا وقت لحسم هذا الملف.

وأكد باراتيتشي أن ملف مدرب يوفنتوس سيتم حسمه بعد نهاية جميع المسابقات، في إشارة إلى الدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، حيث ارتبط اليوفي بالتعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، والأرجنتيني بوكيتينو، مدرب توتنهام، حيث يخوض الناديان نهائي البطولتين يومي الأربعاء والسبت المقبلين.

وعن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، قال باراتيتشي:“ديبالا لاعب عظيم، ولديه مستقبل معنا في يوفنتوس، ونحن نؤمن به وبشدة“.