تقرير: ماوريسيو ساري اتفق مع يوفنتوس على ضم 3 لاعبين من نابولي

تتواصل التقارير التي تربط ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بيوفنتوس الإيطالي، رغم اقتراب مباراة البلوز مع آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، الأربعاء.

وبحسب شبكة ”راي سبورت“ الإيطالية، فإن ساري التقى بالفعل مع فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، واتفقا على التعاقدات الجديدة للسيدة العجوز.

وأضافت الشبكة أن ساري اتفق مع يوفنتوس على التعاقد مع 3 لاعبين إلى الفريق، وثلاثتهم من نابولي، الذي دربه ساري 3 مواسم، قبل أن يرحل إلى تشيلسي الصيف الماضي.

واللاعبون الذين وقع اختيار ساري عليهم هم: كاليدو كوليبالي، وآلان، وفوزي غلام.

ويتردد على نطاق واسع، أن تشيلسي برئاسة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، سيقيل ساري، حتى لو نجح في قيادة البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، قبل أيام إنه لن يفاجأ إذا تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري، وقال دي لورينتيس، في تصريحات نقلتها صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“: ”هذا لن يجعلني أتفاجأ، فما حدث مع غونزالو هيغواين، وارتداء القميص الأبيض والأسود، فلست مندهشًا على الإطلاق، سيكون أمرًا ممتعًا حقًا“.

وأضاف ”مع ماسيميليانو آليغري وجدت تناغمًا، ورأيته جيدًا، لقد أثبت قيمته على مدار هذه السنوات“.