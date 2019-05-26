يوفنتوس يعرض الثنائي ديبالا وساندرو مقابل ضم بوغبا من مانشستر يونايتد

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي الاستسلام في صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم المبلغ الباهظ الذي يطلبه مسؤولو ”أولد ترافورد“ لبيع اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن مانشستر يونايتد لن يبيع بوغبا بأقل من 160 مليون يورو، في ظل المنافسة الشديدة على ضمه، والتي تنحصر حاليًّا بين يوفنتوس وريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي يوفنتوس عرضوا على إدارة المانيو صفقة تبادلية لاستعادة نجمهم السابق بوغبا إلى تورينو مرة أخرى.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”أبدى مسؤولو اليوفي موافقتهم على بيع الأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي أليكس ساندرو إلى مانشستر يونايتد، في مقابل الحصول على خدمات بوغبا“.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يرغب بالفعل في الحصول على خدمات نجمي يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، لحاجته إلى مهاجم هداف بمواصفات ديبالا، وظهير أيسر، ووجد ضالته في ساندرو، الذي كان هدفًا سابقًا لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لا يزال في سباق ضم بوغبا، حيث أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي رغبته في التعاقد مع اللاعب المتوج بكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 برفقة منتخب الديوك، إلا أن مسؤولي النادي الملكي يرغبون أولاً في التخلص من الويلزي غاريث بيل، للمضي قدمًا في الصفقة.