كيف يستطيع يوفنتوس التعاقد مع بوكيتينو دون سداد الشرط الجزائي؟

قالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن نادي يوفنتوس يستطيع التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، دون أن يكون مضطرًا لدفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن عقد بوكيتينو مع توتنهام يتضمن بنداً بأن المدرب يستطيع الرحيل مجاناً، إذا نجح السبيرز في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتضمن عقد بوكيتينو بنداً ينص على سداد 30 مليون يورو شرط جزائي، حال رغبة المدرب في الرحيل قبل نهاية عقده مع النادي اللندني.

ويلتقي توتنهام مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتأهل السبيرز إلى النهائي بعد مشوار حافل بالمفاجآت، حيث أطاح ببطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي في دور الثمانية، قبل أن يحقق ”ريمونتادا“ تاريخية على حساب أياكس أمستردام الهولندي في الدور قبل النهائي.

وكان توتنهام مهزومًا بهدف نظيف في لندن، وتأخر بهدفين نظيفين في ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام، قبل أن يحرز 3 أهداف متتالية عبر مهاجمه البرازيلي لوكاس مورا، ليصعد إلى المباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار إلى أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي التقى شقيق بوكيتينو في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، وبحث معه إمكانية التعاقد مع مدرب السبيرز بداية من الموسم المقبل، خلفاً لماسيمليانو أليغري، الذي سيرحل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.