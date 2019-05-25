مانشستر يونايتد يرصد 55 مليون يورو لضم خليفة دي خيا

قالت صحيفة ”كوريري ديلوسبورت“ الإيطالية، إن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جادة مع نادي ميلان لضم حارسه الدولي دوناروما إلى ”أولد ترافورد“ في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد وضعوا التعاقد مع دوناروما بوصفه أولوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ضوء الشكوك الكبيرة المحيطة باستمرار الحارس الإسباني ديفيد دي خيا رفقة المانيو.

وينتهي عقد دي خيا، 28 عامًا، مع مانشستر يونايتد في منتصف عام 2020، ويرفض الحارس حتى الآن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق شبه مسدود.

وأكدت ”كويري ديلوسبورت“ أن مانشستر يونايتد رصد 50 إلى 55 مليون يورو لضم دوناروما إلى صفوفه.

وتألق دوناروما رفقة ميلان هذا الموسم، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى مانشستر يونايتد.

ويحتل ميلان المركز الخامس في مسابقة الدوري الإيطالي، الكالتشيو، برصيد 65 نقطة، ويتعين عليه الفوز في مباراة سبال غدًا في المرحلة الأخيرة من البطولة، على أمل أن يتعثر جاره إنتر ميلان، 66 نقطة، وأتلانتا بنفس الرصيد، ويخطف الروسونيري بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، من أحدهما.

ويعاني ميلان أزمات مالية متعددة، ومن وضع معقد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا؛ على خلفية استثمارات النادي في سوق الانتقالات.