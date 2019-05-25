تشيلسي يعقّد صفقة إدين هازارد على ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن نادي تشيلسي يريد الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع نجمه البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويرى ريال مدريد أن قيمة هازارد لا يمكن أن تتجاوز 100 مليون يورو، ما يعادل 88 مليون جنيه إسترليني، لأن اللاعب يدخل عامه الأخير في عقده مع تشيلسي.

لكن شبكة ”سكاي سبورت“ قالت إن تشيلسي يطالب بـ130 مليون جنيه إسترليني، وإن تشيلسي لا يتعرض لضغوط بشأن بيع هازارد، وإن المفاوضات تتم إدارتها بوساطة مستشارة تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا، التي توصف بأنها أقوى امرأة في عالم كرة القدم.

وقال هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه اتخذ قرارًا بشأن مستقبله، ومن المتوقع أن يكشفه بعد مباراة تشيلسي وآرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وسجل للبلوز 108 أهداف وصنع 91 في 351 مباراة.

وفي 7 أعوام مع تشيلسي، فاز هازارد مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2015 و2017)، إلى جانب لقب في الدوري الأوروبي (2013)، وكأس رابطة الأندية (2015) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2018).

من جهتها قالت صحيفة ”ميرور“، إن هازارد يريد الانتقال إلى ريال مدريد، خلال أسبوع من نهائي الدوري الأوروبي، في 29 من الشهر الحالي.

وأوصحت الصحيفة أن هازارد حدد الرابع من يونيو المقبل، كموعد نهائي لتحديد مستقبله، مع استعداده التام للانتقال إلى ريال مدريد.