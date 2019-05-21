تشيلسي مجبر على بيع هازارد لريال مدريد لهذه الأسباب

وافق تشيلسي على بيع نجمه إيدن هازارد إلى ريال مدريد هذا الصيف على الرغم من حرمان النادي الإنجليزي من التعاقدات؛ لأن السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل سيكون له تداعيات على سجل اللعب المالي النظيف على النادي.

وأوضح هازارد أنه يريد إنهاء مسيرته في تشيلسي التي استمرت سبع سنوات في ملعب ستامفورد بريدج بعد نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال في 29 مايو/آيار ثم الانضمام إلى ريال.

وسيطلب تشيلسي 87 مليون جنيه إسترليني نظير المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، والذي تكلف التعاقد معه 32 مليون جنيه إسترليني من ليل الفرنسي وعقده سيستمر حتى العام المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن هازارد أحد أفضل لاعبي العالم، لكنه سيتوجه إلى مدريد بمباركة الجميع في النادي إذا ما وافق النادي الملكي على السعر الذي طلبه تشيلسي.

وقضى تشيلسي عدة أشهر في محاولة للتحدث مع هازارد لتمديد عقده، وكان مستعدًا لجعله واحدًا من أكثر اللاعبين أجرًا في العالم لكنه رفض.

وتوجد رغبة في الاحتفاظ به السنة الأخيرة من عقده ، على الرغم من أن النادي يحارب من أجل الاحتفاظ بلاعبيه، وقد جدد بالفعل عقد الفرنسي أولفييه جيرو بعد حرمانه من التعاقدات.

والسماح لهازارد للرحيل مجانًا الموسم المقبل سيؤدي إلى مشاكل مالية مع الاتحاد الأوروبي تتعلق باللعب المالي النظيف.

وفي الأشهر الـ 12 الماضية، اشترى تشيلسي جورجينيو مقابل 56 مليون جنيه إسترليني وكيبا أريزابالاغا مقابل 74 مليون جنيه إسترليني وكريستيان بوليسيتش مقابل 57 مليون جنيه إسترليني ودفعوا أيضًا رسوم استعارة غونزالو هيغواين، الذي سيعود إلى يوفنتوس في نهاية الموسم.

كما أن النادي حريص على التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الذي قضى هذا الموسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد وهم واثقون من أن الصفقة لن تتعارض مع حرمانه من التعاقدات.

وتم التعاقد مع الدولي الأمريكي بوليسيتش الذي يلعب في نفس مركز هازارد من بروسيا دورتموند في يناير / كانون الثاني.