رسميًا.. ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

لم يتمكن المهاجم الفرنسي كليان مبابي من تسجيل سوى هدف واحد لفريقه باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس برسم الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، خلال اللقاء الذي خسره الفريق الباريسي 3-1، ليفوز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي.

ورفع كليان مبابي رصيده من الأهداف إلى 33 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الفرنسي، مكتفيًا بالمركز الثاني في ترتيب جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي في الموسم خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 36 هدفًا.

ويملك ميسي 72 نقطة مقابل 66 لمبابي ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته، مقابل 4 مرات لغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضمن ميسي أيضًا لقب هداف دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 12 هدفًا.