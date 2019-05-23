ميسي يواجه الصحفيين لأول مرة منذ أربع سنوات

أعلن برشلونة بطل الليغا أن قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه سيكونان بصحبة المدير الفني إرنستو فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قبل مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

وسيعقد المؤتمر يوم الجمعة في تمام الخامسة مساء بالتوقيت المحلي قبل آخر تدريب للنادي الكتالوني استعدادًا للنهائي.

ولم يحضر ميسي ولا بيكيه أي مؤتمر صحفي بعد كارثة أنفيلد ولم يظهر أي منهما علنًا منذ ذلك الحين، لذا فإن المؤتمر الصحفي سيكون ساخنًا.

وتحدث ميسي هذا الموسم عدة مرات بعد المباريات وفي العديد من المناسبات، لكن ظهوره الأخير في المؤتمرات الصحفية كان قبل أربع سنوات تقريبًا.

ولهذا السبب قلل النادي الكتالوني من عدد الصحفيين الذي سيحضرون المؤتمر الصحفي حتى لا تتفرغ الأسئلة إلى مواضيع بعيدة عن سياق المباراة النهائية.

وخسر برشلونة برباعية نظيفة أمام ليفربول في أنفيلد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أمام فرصة التتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم في حال فوزه على فالنسيا في نهائي كأس الملك ليضمها إلى جوار لقب الدوري.