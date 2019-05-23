مانشستر سيتي يرفض الرد على تقارير رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرفض التعليق على المعلومات التي تشير إلى رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن مسؤولين في نادي مانشستر سيتي قولهم إن الشائعات التي تتردد حول رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس ”سخيفة للغاية“، ولا تستحق مجرد الرد عليها.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الأوضاع داخل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، في نسختيه الأخيرتين، هادئة للغاية، ولا يوجد أي اهتمام بما تشير إليه الصحافة الإيطالية حول رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس.

وتابعت: ”غوارديولا أكد عشية نهائي كأس إنجلترا أمام واتفورد أنه لن يترك مانشستر سيتي، لأن المهمة بالنسبة له لم تنته بعد، مع رغبته في قيادة الفريق نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا“.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى أن نادي يوفنتوس سيقوم بتقديم مدربه الجديد، الإسباني بيب غوارديولا، لوسائل الإعلام رسميًا، يوم 14 يونيو المقبل.

وقالت وكالة الصحافة الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن مسؤولي يوفنتوس أنهوا جميع الاتفاقات الخاصة بعقد غوارديولا، مدرب السيتي، ولا يتبقى فقط سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة المدوية.

وأكدت أن عقد غوارديولا مع يوفنتوس سيكون لمدة 4 مواسم، ويحصل المدرب على راتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو، ولكن الوكالة أشارت إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الراتب شاملاً أم صافيًا، أي خالص الضرائب.

من جانبه، قال ألبرتو جالاسي، المحامي الإيطالي الذي يعمل لصالح نادي مانشستر سيتي، إن غوارديولا لن يغادر قلعة الاتحاد إلى يوفنتوس.

وأضاف جالاسي، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، بقوله: ”بوصفي أحد أعضاء مجلس إدارة مانشستر سيتي، فقد فوجئت تمامًا بالتقارير التي تشير إلى رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس، وأؤكد أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المدرب أكد بقاءه في السيتي“.