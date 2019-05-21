شاهد غوارديولا يرقص ويغني في احتفالات مانشستر سيتي (فيديو)

أظهر بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز سعادته بالتتويج باللقب عن طريق لحظات جنون صعد خلالها على المسرح ورقص وغنى مع فريق موسيقي خلال احتفال سيتي باحتفاظه باللقب.

وعرض المدير الفني الإسباني بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال احتفال ساهر، أقيم يوم الإثنين، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يحرز الثلاثية المحلية في موسم واحد.

وأنهى سيتي الاحتفالات برحلة إلى كاتدرائية مانشستر، لكن الجماهير شاهدت غوارديولا يرقص مع الراقصين ويغني كذلك عكس ما يظهر عليه من عصبية داخل الملعب.

وشارك في أداء أغنية لمادونا على المسرح إلى جوار العازفين والمطربين عكس ما يظهره المدير الفني البالغ 48 عامًا من توتر وتركيز شديد في الملعب على مدار الموسم، ولكنه تمكن أخيرًا من الاستمتاع بالاحتفالات بعد موسم ناجح آخر.

وقال غوارديولا الذي كان يرتدي قبعة: ”لا يمكن للاعبين القيام بذلك بمفردهم، نحن ندفع بعضنا البعض. إنهم ذراعي الأيمن وعقلي وكل شيء“.

شارك غوارديولا في الغناء خلال الحفل كما أشاد بشكل خاص بالقائد فنسنت كومباني الذي سيغادر النادي بعد 11 عامًا، لكنه أصر على أن لاعبي سيتي والموظفين والمشجعين يجب أن يستمتعوا الآن بإنجازات هذا الموسم.

وأضاف: ”أعتقد أننا سنفتقد كومباني كثيرًا. سأفتقده لكنه سيعود عاجلًا أم آجلًا. إنها أفضل طريقة لنقول وداعًا بعد موسم رائع معًا. كان قائدًا حقيقيًا وساعدنا في الملعب“.