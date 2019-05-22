ريال مدريد ينقض على مهاجم تورينو بعد تعثر صفقة لوكا يوفيتش

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ رحلة البحث عن مهاجم جديد، بعد تعثر المفاوضات مع نادي انتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة الصربي لوكا يوفيتش.

ويطالب انتراخت فرانكفورت بالحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع يوفيتش، البالغ من العمر 21 عاماً، وهو ما رفضه مسئولو ريال مدريد باعتبار أن هذا الرقم مبالغ فيه للغاية.

وقال برنامج ”الشرنغيتو“ الإسباني، إن ريال مدريد يرغب في ضم أندريا بيلوتي، مهاجم نادي تورينو الإيطالي، وقائد الفريق، اعتباراً من الموسم المقبل، في حالة فشل صفقة يوفيتش.

وأضاف في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن مسئولي ريال مدريد بدأوا بالفعل في جس نبض إدارة تورينو؛ لمعرفة موقفهم من بيع بيلوتي.

وتألق بيلوتي رفقة تورينو هذا الموسم، وأحرز 17 هدفاً، وصنع 3 آخرى، علماً بأنه يبلغ من العمر 25 عاماً، ويمتد عقده رفقة تورينو إلى منتصف عام 2022.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة السوقية لأندريا بيلوتي تبلغ 30 مليون يورو، علماً بأنه انتقل إلى تورينو من باليرمو في عام 2015 مقابل 8.5 مليون يورو.

وكان نادي روما الإيطالي قد دخل في مفاوضات مع تورينو؛ للحصول على خدمات بيلوتي، ولكن محاولات النادي العاصمي لم تكلل بالنجاح.