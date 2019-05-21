الكشف عن حقيقة اتفاق غوارديولا على تدريب يوفنتوس لمدة 4 سنوات مقبلة

نفى الصحفي الموثوق كريشيتللو التقارير التي ربطت بين الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والانتقال إلى قيادة يوفنتوس، مؤكدا أنه ليس من خطط فريق ”السيدة العجوز“.

وكان فيديريكو جيناريللي صحفي ”راديو سبورتيفا“، ذكر أن المدرب الإسباني قد توصل لاتفاق مع نادي السيدة العجوز لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

وغرّد جيناريللي: ”كان من المفترض أن يكون يوم الحسم، وقد كان. بيب غوارديولا سيكون مدربا جديدا ليوفنتوس بعقد لـ4 سنوات“.

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done ✅@RadioSportiva — Federico Gennarelli (@F_Genna88) May 21, 2019

ولكن كريشيتللو أكد: ”لقد قرأنا الأخبار الصاخبة قبل دقائق حول تدريب بيب لليوفي وثم حاولنا التحقق منه والخبر الذي نُريد أن نقوله لكم هو أن بيب لن يُدرب يوفنتوس، في الأصل بيب ليس ضمن قائمة يوفنتوس لتدريبهم“.

وتابع: ”مُدرب تشيلسي ماوريسيو ساري ومُدرب لاتسيو سيمون إنزاغي هُم على رأس هرم تدريب يوفنتوس في الموسم المُقبل، بينما بيب لا؟ لن يُدربهم سيبقى في سيتي“.

ظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليغري الذي يقوده منذ 2014.

غوارديولا من جانبه، وبعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية رفقة مانشستر سيتي، صرّح قبل أيام على استمراره مع المواطنين.

وصرّح بيب: ”أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لـ مانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا“.