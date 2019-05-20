مفاجآت في قائمة اللاعبين ”الأكثر شبهًا“ بليونيل ميسي

كشفت قناة TV3 عن إجراء وكالة الإحصائيات Big Data دراسة عن 71 ألف لاعب وما يقارب 73 ألف مباراة لمعرفة من هو أقرب اللاعبين الحاليين تشابهًا ”بالأرقام“ لليونيل ميسي نجم برشلونة.

وركزت الدراسة، بحسب TV3، على عدد المراوغات والتمريرات والتسديدات وغير ذلك مما يقوم به لاعب كرة القدم.

وتهدف الدراسة لمعرفة اللاعب الذي يشبه ليونيل ميسي من حيث الخصائص وطريقة اللعب.

واعتبرت الصحيفة أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ.

وشهدت قائمة اللاعبين مفاجآت بدخول عناصر غير متوقعة بسبب تراجع أدائهم خلال الآونة الأخيرة، كما شهدت تواجد لاعبين يلعبون بالقدم اليمنى بعكس ميسي.

وبحسب الدراسة فإن أكثر اللاعبين شبهًا بليونيل ميسي كانوا كالآتي على الترتيب:

هازارد

مبابي

أغويرو

دي ماريا

نيمار

محمد صلاح

ستيفن بيرجوس

لاغو أسباس

ديبالا

أليكسيس سانشيز

وكان اللاعبيون الآتية أسماؤهم هم الأقرب لميسي من بين اللاعبين الأصغر من 23 عامًا:

ستيفن بيروين

لانيس هاجي

عثمان ديمبلي

مالكوم