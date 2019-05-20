سكاي سبورتس: دي ليخت سينضم إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ الشهيرة، على أن الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، سوف ينضم إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الشبكة: ”يبدو أن دي ليخت سوف ينضم إلى نادي برشلونة هذا الصيف، بغض النظر عن اهتمام الأندية الإنجليزية، وفقًا لما علمته مصادرنا المطلعة على المفاوضات“.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنَّ برشلونة ينتظر تضحية من جانب اللاعب الهولندي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إنَّ تأخر انضمام دي ليخت إلى برشلونة، لا يعود فقط للنسبة التي سيحصل عليها الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب.

وأشارت إلى أنَّ دي ليخت، رفع أيضًا من طلباته المادية التي اتفق عليها رايولا، خلال اجتماعه مع مسؤولي برشلونة في أبريل/نيسان الماضي.

وينتظر برشلونة، تضحية مالية من جانب دي ليخت، لمزاملة صديقه فرينكي دي يونغ في ”كامب نو“ خلال الموسم المقبل.

ويخطط النادي الكتالوني لإنهاء أزمة صفقة المدافع الهولندي خلال 10 أيام، لا سيما وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من كبار أوروبا بضم دي ليخت.