ميلان ينعش آماله الأوروبية بفوز صعب على بولونيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أنعش ميلان آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بالفوز 2/1 على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الإثنين، في مباراة شهدت مشادة حامية بين غينارو غاتوسو مدرب ميلان ولاعب الوسط تيموي باكايوكو.

وضع سوسو ميلان في المقدمة في الدقيقة 37 وأضاف فابيو بوريني الهدف الثاني في الدقيقة 67، قبل أن يقلص ماتيا ديسترو الفارق للفريق الزائر.

وبدأت المشاكل على الخطوط الجانبية للملعب في الشوط الأول عندما طلب غاتوسو من باكايوكو الإحماء، ليحل بدلًا من لوكاس بيليا المصاب.

لكن المدرب عدل عن قراره ليطلب من خوسيه ماوري النزول بدلًا منه، ليدخل غاتوسو وباكايوكو في مشادة حامية التقطتها الكاميرات.

وتقدم ميلان إلى المركز الخامس برصيد 59 نقطة متفوقًا بالمواجهات المباشرة على روما ومتأخرًا بـ3 نقاط عن أتلانتا الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وطرد لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان في الدقيقة 75 للاعتراض، بينما طرد نيكولا سانسوني من صفوف بولونيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري الايطالي | ميلان 1-0 بولونيا | هدف اول لـ ميلان سوسو#ميلان_بولونيا #MilanBologna في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/HVWoojQepd — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019

الدوري الايطالي : ميلان 2 – 0 بولونيا | هدف بوريني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/b0L3Jkpukg — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019