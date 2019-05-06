باكايوكو يدخل في مشادة لفظية ساخنة مع غينارو غاتوسو (فيديو)

دخل الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب ميلان في مشادة لفظية ساخنة مع مدربه غينارو غاتوسو خلال مواجهة بولونيا في ختام المرحلة 35 للدوري الإيطالي.

ووفقًا لشبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“ التلفزيونية فإن غاتوسو عاقب لاعبه المعار من تشيلسي بعد وصوله متأخرًا عن التدريب الأسبوع الماضي بوضعه على مقاعد البدلاء أمام بولونيا.

“fuck off man” diciamo che l’esperienza rossonera di #Bakayoko può definirsi conclusa. (Comunque mancanza di rispetto ingiustificabile questa) #MilanBologna pic.twitter.com/fdFminKkEH — Giulia Bianchi (@GiuliaCuchu) May 6, 2019



وقرر غاتوسو معاقبة اللاعب الفرنسي مرة أخرى بالدفع بخوسيه موري بدلًا من لوكاس بيليا خلال المباراة دون أن يشرك باكايوكو الذي تأخر في الاستعداد للنزول إلى الملعب.

وطلب غاتوسو من باكايوكو الاستعداد للمشاركة بدلًا من بيليا منتصف الشوط الأول من المباراة المقامة اليوم الإثنين، لكنه على ما يبدو استغرق وقتًا طويلًا للاستعداد ليختار موري بدلًا منه.

بعدها اشتعل الأمر بين باكايوكو وغاتوسو ودخلا في مشادة لفظية ساخنة ليصبح مستقبل اللاعب في ميلان محل شك.

وجمع ميلان 5 نقاط فقط من آخر 7 مباريات في الدوري ليصبح مهددًا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تراجعه إلى المركز السابع.