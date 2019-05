أبرز تغريدات تويتر الرياضية: ليفربول يوجه رسالة قوية لبرشلونة.. وميسي يدخل على الخط‎ (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم تصريحات من آن لآخر عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

ليفربول يوجه رسالة قوية لبرشلونة

نشر نادي ليفربول على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة لحارس مرمى الفريق مكتوبًا عليها التركيز كله على برشلونة إشارة للاستعدادات النهائية لمباراة الإياب أمام برشلونة، وكان الفريق الكتالوني قد فاز في لقاء الذهاب في الكامب نو بثلاثية نظيفة.

ميسي ينتظر ليفربول

نشر ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة صورته على صفحته الشخصية على ”تويتر“ مصحوبة بإشارة الترحيب بجوار كلمة ليفربول كإشارة لاستعداده، هو وزملائه للقاء ليفربول على ملعب الأخير في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

مانشستر سيتي يذكر ليستر سيتي برباعية أغويرو

نشر نادي مانشستر سيتي صورة للمباراة التي جمعته بنادي ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، والتي سجل فيها أغويرو 4 أهداف قبل لقاء الفريقين على نفس الملعب، مكتوبًا عليها في آخر مواجهة جمعتنا مع ليستر سيتي في ستاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز سجل سيرجيو أغويرو رباعية.

.@aguerosergiokun hit 4️⃣ last time we met the foxes at home! ???? More of the same please and thank you ???? ???? #mancity pic.twitter.com/lsrQPemTgx — Manchester City (@ManCity) May 6, 2019

مانشستر يونايتد يتمسك بالمشاركة الأوروبية

وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مصحوبة بصورة لتدريبات الفريق، مكتوبًا عليها انتظروا ما سيحدث خلال السبعة أيام القادمة، إشارة إلى تمكسه بالفوز في الجولة الأخيرة على نادي كارديف سيتي من أجل المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

Take a look at what’s coming up for #MUFC over the next 7️⃣ days. — Manchester United (@ManUtd) May 6, 2019

إنييستا يذكر تشيلسي بمرور عقد كامل على هدفه القاتل

نشر آندريس إنييستا لاعب نادي برشلونة السابق صورة أثناء احتفاله بهدفه في مرمى تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 2009، وهو الهدف الذي صعد بنادي برشلونة للمباراة النهائية والتتويج بعد ذلك باللقب.

وكتب إنييستا ”مرور 10 سنوات على هدفي في مرمى تشيلسي“.

10 años después, sin palabras.

Qué momento!!! ???????? 10 years after, without words.

What a moment!!! ???????? pic.twitter.com/eHi4TQ9MPb — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 6, 2019

راموس يحتفل بعيد ميلاد نجله على ”تويتر“

نشر سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد فيديو لأولاده مصحوبا بكلمات التهنئة لنجله بمناسبة عيد ميلاده، مكتوبًا عليها نحن نحبك وكل عام وأنت بخير.

Han pasado 5️⃣ años y parece que fue ayer cuando viniste a poner patas arriba nuestra vida.

¡Feliz cumpleaños, Sergio Jr!

????❤ Te queremos, Nano. ❤????

Happy birthday, Sergio Jr!

❤️???? We love you to pieces! ????❤️@PilarRubio_

???? Caetano Veloso – O leãozinho pic.twitter.com/Rwu3imNvNf — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 6, 2019

بودولسكي ينشر صورة والده

نشر اللاعب الألماني لوكاس بودولسكي، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة لوالده في فترة شبابه، مكتوبًا عليها نعم الأب، نعم الابن، هذا هو والدي“.

كاسياس يطمئن جمهوره

حرص إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق على طمأنة جماهيره ومحبيه عن طريق فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أكد فيها خروجه من المستشفى، وأنه أصبح بحالة صحية جيدة، وحرص على شكر من تواصل معه.

G R A C I A S ❤ pic.twitter.com/YDUUhiT7uK — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 6, 2019

أوزيل يدعو للمسلمين

نشر مسعود أوزيل، لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورته وهو يقرأ القرآن في إحدى لقاءات ناديه، مكتوبًا عليها الأخوة والأخوات المسلمين أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، مصحوبًا بدعواتي.

الأهلي يحيي ذكرى وفاة المايسترو

حرص النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“ على إحياء الذكرى السابعة عشرة على وفاة صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، حيث نشرت الصفحة صورة لصالح سليم، مكتوبًا عليها تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحي وأسطورتنا ”صالح سليم“ الـ 17.. لن ننساك يا مايسترو.

تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحي وأسطورتنا “ صالح سليم “ الـ ١٧. لن ننساك يا مايسترو. ❤ pic.twitter.com/eGXZpKrksp — Al Ahly SC (@AlAhly) May 6, 2019

إسماعيل يوسف غاضب من منتقدي غروس

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في تونس عن غضبه من منتقدي غروس، وذلك من خلال رده على أحد الصحفيين الذين سألوه عن رأيه في منتقدي جروس فرد عليه عضو مجلس إدارة الزمالك ”حاجة غريبة فعلًا والله لازم يتعالجوا“



مدرب الزمالك.. الزمالك هرم مصر

نشر أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك صورة تحمل أهرامات الجيزة وإحدى عجائب الدنيا السبع عليها شعار نادي الزمالك كإشارة على أن الزمالك هو من حافظ على سمعة الكرة المصرية، وكتب عبر صفحته على ”تويتر“، رؤوس الرجال لا تنحني لغير الله ستظل مرفوع الرأس فهناك رجال أبطال يدافعون عن اسمك.



ميدو يحتفل بعائلته مع أول أيام رمضان

حرص أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على نشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مع عائلته من أجل تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان، مكتوبًا فوقها إفطار أول يوم رمضان في بيت العائلة بيت أبويا وأمي الحمد لله بوجود الجميع أجداد وأولاد وأحفاد.. ربنا يخليهم لينا ويصبر كل من فقد أيا من أهله ويرحم موتانا جميعًا.. كل سنة وأنتوا طيبين“.