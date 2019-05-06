هل سيحتفل لويس سواريز إذا سجل في مباراة ليفربول وبرشلونة؟‎

قال لويس سواريز مهاجم برشلونة إنه يدين بالفضل لفريقه السابق ليفربول في تطوير أدائه بعدما قضى اللاعب القادم من أوروغواي 3 سنوات ونصف في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكن سواريز يركز الآن على إقصاء ليفربول من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

وحصل سواريز على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2013/2014 بعد أن قاد ليفربول للمنافسة على لقب الدوري الذي تُوِّج به مانشستر سيتي في نهاية المطاف.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي انضم إلى برشلونة في 2014، قبل مباراة الإياب بين برشلونة وليفربول في أنفيلد غدًا الثلاثاء إنه يحتفظ بذكريات رائعة عن الفترة التي قضاها في إنجلترا.

وقال سواريز، الذي هز الشباك في فوز برشلونة 3/0 على ليفربول الأسبوع الماضي، للصحفيين: ”ليفربول هو السبب في أنني ألعب في برشلونة وضمن فرق الصفوة في العالم“.

وأضاف ”ساعدني اللعب مع ليفربول في كثير من الأمور وجعلني أكثر قدرة على اللعب بشكل احترافي وساعدني على النضوج. كان ليفربول يتمتع بوجود لاعبين من أصحاب الخبرة الكبيرة وهو ما أتاح لي الفرصة لتحسين مستواي“.

وواصل ”حملت شارة القيادة في ليفربول وكان هذا واحدًا من أكثر الأمور التي أفتخر بها في حياتي… كان من الرائع قضاء عدة سنوات جيدة هناك. سأكون دائمًا ممتنًا إلى ليفربول بسبب هذا الإرث. لدي ذكريات جميلة عن الفترة التي قضيتها معه“.

وقال سواريز إنه لا ينوي الاحتفال إذا سجل هدفًا على ملعب أنفيلد.

وأضاف ”احتفلت بالهدف الأسبوع الماضي لأن الجمهور يعرف تمامًا مدى أهمية أن أحرز هدفًا في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا. احترم مشجعي ليفربول وأشعر بالامتنان لهم. إذا أحرزت هدفًا فلن أحتفل به بالطريقة نفسها كما في مباراة الذهاب“.

وأردف ”إذا أحرزت هدفًا غدًا فهذا يعني أنني سأشعر بالراحة لأن ليفربول سيتعين عليه تسجيل مزيد من الأهداف لضمان التأهل“.

ويدرك سواريز طبيعة أجواء ملعب أنفيلد وحذر زملاءه في الفريق من التراخي في مواجهة فريق المدرب يورغن كلوب وصيف بطل النسخة السابقة من البطولة.

وقال سواريز: ”لا يجب أن نخوض المباراة غدًا ونحن نشعر بالرضا عن النتيجة. فالنتيجة لا تكشف تفاصيل مباراة الذهاب. نجح ليفربول في صناعة العديد من الفرص. وكان يمكن أن تكون النتيجة 4/1 أو 3/1“.

وأكمل ”لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا الأسبوع الماضي رغم الفرص التي أتيحت لهم. الآن علينا أن نلعب بشكل أفضل لأننا سنواجههم في أجواء صعبة للغاية“.

وأضاف ”أصبح ليفربول يتمتع بلاعب إضافي وهو الجمهور. إنه اللاعب 12 في الفريق“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وبرشلونة، غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.