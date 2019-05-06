عناوين الصحف الرياضية العالمية: بدلاء ريال مدريد يتألقون ضد فياريال.. وبرشلونة يضع ”خطة أنفيلد“

شكل لقاء الإياب بين ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وفشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وتقلص حظوظ آرسنال، وتألق أتلانتا في الدوري الإيطالي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل لاعبي يونايتد، وأبرزهم الفرنسي بول بوغبا، وخطة برشلونة في الأنفيلد، ومستقبل مدرب يوفنتوس أليغري، وإصابة محمد صلاح وعثمان ديمبلي، وفوز أتلتيكو مدريد للسيدات بلقب الليغا.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ماركا على فوز أتلتيكو مدريد للسيدات بلقب الليغا هذا الموسم، وفوز ريال مدريد على فياريال 3-2 في الدوري الإسباني.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، وغيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء العودة بين ليفربول وبرشلونة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هدف في أنفيلد“، مؤكدة اقتناع لاعبي برشلونة بكون تسجيلهم لهدف في لقاء الإياب يمنحهم التأهل للنهائي.

كما تحدثت عن هبوط هويسكا ورايو فاليكانو لدوري الدرجة الثانية وفوز أياكس بكأس هولندا.

آس

تحدثت آس عن فوز ريال مدريد على فياريال بفريق معظمه من البدلاء، وكتبت: ”البدلاء تألقوا“، عبر هدفين لماريانو دياز وهدف لفابيخو.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد بلقب الليغا للسيدات ونتائج الأحد في الدوري الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الخطة المنتظرة من برشلونة في أنفيلد، وكتبت: ”خطة أنفيلد“، مؤكدة أنها ستكون ما بين 4-3-3 و 4-4-2.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه ما بين 3 و4 أسابيع ومعاناة جيرونا في مؤخرة ترتيب الليغا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على وداع مانشستر يونايتد صراع المشاركة في دوري الأبطال، وكتبت: ”وداعا، اشترِ“، وأضافت: ”أولي: ربما تكون شهدت نهاية بعض اللاعبين“.

كما أكدت الصحيفة على وداع آرسنال لحلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، رغم بقاء الفريق في المنافسة رقميًا فقط لكنه في حاجة لمعجزة مستحيلة.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

تحدت الصحيفة عن نتائج اجتماع أليغري وأنييلي، مدرب ورئيس يوفنتوس، وأكدت وجود هدفين في سوق الانتقالات الفرنسي، بول بوغبا ومواطنه أدريان رابيو.

كما تحدثت عن تألق أتلانتا وقرب تأهله لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي.

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، حيث تحدثت عن محاولة ”إغراء أليغري“ من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما تحدثت عن تعادل روما أمام جنوى، والذي خدم مصالح أتلانتا الفائز على لاتسيو واقترابه من دوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على تعادل ليل أمام ليون ومحافظته على مركزه الثاني، وكتبت: ”ليل وصيف قوي الشخصية“.

كما تحدثت عن فوز سانت إيتيان على موناكو وضغطه على ليون الثالث، وكتبت: ”الخضر يمارسون الضغط“.