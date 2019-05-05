أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول والدوريات الخمس الكبرى

شهدت الأحداث الكروية يوم الأحد، العديد من التطورات المثيرة، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، فيما يتعلق بالمنافسة على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستمرت أخبار نادي ريال مدريد في صدارة تقارير الإعلام الأوروبي، مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، ووضع الخطوط العريضة لخطة النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الساخن.

ولا يزال موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، غامضاً من المشاركة في مباراة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد الإصابة التي تعرض لها ”الملك المصري“ في مباراة نيوكاسل يونايتد السبت بالبرمييرليغ، في اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز 3-2.

إثارة البريمييرليغ

لا يزال الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، مشتعلاً على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، وكذلك الحال في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، التي أصبحت محصورة بين توتنهام وآرسنال، لحجز المقعد الرابع، بعد أن ضمن تشيلسي موقعه في التشامبيونزليغ الموسم المقبل.

وخرج مانشستر يونايتد تماماً من سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع هيدرسفيلد تاون، الهابط إلى البريمييرشيب، 1-1 يوم الأحد.

وابتعد آرسنال بشكل كبير عن التأهل إلى دوري الأبطال، بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه برايتون 1-1.

وحجز تشيلسي تذكرة التأهل بعد فوزه الساحق على واتفورد 3-صفر.

وسوف تشهد الجولة الأخيرة حسم التذكرة الرابعة المتأهلة إلى دوري الأبطال، ما بين توتنهام 70 نقطة، وأرسنال 67 نقطة.

فوز وصفقات ريال مدريد

استعاد نادي ريال مدريد شيئًا من توازنه بعد الفوز 3/2، على ضيفه فياريال، الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثالث، علمًا أن النادي الملكي ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب ريال مدريد آخر مباراتين في الموسم أمام ريال سوسيداد وريال بيتيس.

ورصدت صحيفة ”آس“ الإسبانية، من خلال فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني، التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الموسم الجديد، في حالة نجاح إدارة النادي في حسم العديد من الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت ”آس“ المقربة من إدارة ريال مدريد التشكيل الأساسي لريال مدريد في الموسم المقبل، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران أو إيدر ميليتاو – مارسيلو.

خط الوسط: لوكا مودريتش أو كريستيان إريكسين – بول بوغبا – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – إدين هازارد.

الهجوم: كريم بنزيما.

غموض موقف محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو سيغيب عن المواجهة أمام برشلونة الإسباني، بعد غد الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح ليفربول في بيان رسمي أن فيرمينو سيغيب عن مواجهة برشلونة؛ بسبب الإصابة العضلية التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وأشار ليفربول إلى احتمالية غياب الجناح المصري محمد صلاح عن المباراة بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد 3 / 2 مساء السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول في مؤتمر صحفي أن ”روبرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة ليفربول أمام برشلونة يوم الثلاثاء، لكنه قد يعود للمباراة الأخيرة في الموسم أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي“.

وأضاف كلوب أن محمد صلاح تعرض لإصابة في الرأس وخضع للفحص من قبل الطبيب الذي قرر ضرورة خروجه من الملعب، لقد كان في حالة جيدة، وتابع باقي المباراة من غرفة خلع الملابس، لكننا سننتظر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركته من عدمها.

صدمة ديمبلي في برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الدقيقة الأولى من مباراة سيلتا فيغو، مساء السبت، بالجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”أكدت الفحوصات الطبية، أن ديمبلي يُعاني من إصابة في أوتار العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وتطور تعافيه سيُحدد موعد عودته“.

ولم يتم تحديد موعد عودة ديمبلي بشكل رسمي حتى الآن، بعد تعرضه لتلك الإصابة.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع عن الملاعب.

وأضافت: ”هناك شكوك حول لحاقه بنهائي كأس ملك إسبانيا في 25 مايو الجاري ضد فالنسيا، أو نهائي دوري الأبطال المقرر في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، حال نجح برشلونة في التأهل له“.

مستقبل رابيو

قرر آدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقال إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 24 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه سيغادر إلى أي نادٍ يريد مجانًا ودون موافقة النادي الفرنسي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن رابيو استقر على الانتقال إلى ريال مدريد، والتدرب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وفشلت كل محاولات باريس سان جيرمان في إقناع رابيو بالبقاء مع الفريق، لتقرر إدارة باريس سان جيرمان تجميد، إذ لم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، وكان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

صراع ثلاثي على حكيم زياش

دخلت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مفاوضات جادة لضم المغربي الدولي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت تقارير صحفية هولندية، إن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في ضم زياش إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بعد أن اقترب النيراتزوري من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واحتياجه عددًا من اللاعبين المميزين في محاولة للعودة إلى البطولات محليًا وأوروبيًا.

وأشارت التقارير الهولندية، التي أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي اليوم الأحد، إلى أن ناديي بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ينافسان إنتر ميلان على صفقة حكيم زياش.

وتألق زياش، البالغ من العمر 26 عامًا، رفقة أياكس أمستردام هذا الموسم، وقاده إلى التأهل للدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من دور الـ16 والثمانية على التوالي، وأصبح أياكس قاب قوسين أو أدنى من المباراة النهائية، بعد فوزه على توتنهام في لندن بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي.