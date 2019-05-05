نابولي يقلب تأخره لفوز مثير على كالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

قلب نادي نابولي تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 2/1 على كالياري، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، الأحد، على ملعب سان باولو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم كالياري عبر ليوناردو بافوليتي، في الدقيقة 63، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة سحرية من نيكولو باريلا.

وتعادل درايس ميرتينز لنابولي بضربة رأس في الدقيقة 85، مستغلًا كرة عرضية من فوري غلام.

وسجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+8.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 73 نقطة في المركز الثاني، علمًا أن يوفنتوس حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي، في حين تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الايطالي : نابولي 0 – 1 كالياري |هدف بافوليتي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/t7IFNKZ2as — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 5, 2019

الدوري الايطالي : نابولي 1 – 1 كالياري |هدف ميرتنز في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/9t4XAKf3ZA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 5, 2019