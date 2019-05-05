نابولي يقلب تأخره لفوز مثير على كالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

نابولي يقلب تأخره لفوز مثير على كالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قلب نادي نابولي تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 2/1 على كالياري، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، الأحد، على ملعب سان باولو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم كالياري عبر ليوناردو بافوليتي، في الدقيقة 63، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة سحرية من نيكولو باريلا.

وتعادل درايس ميرتينز لنابولي بضربة رأس في الدقيقة 85، مستغلًا كرة عرضية من فوري غلام.

وسجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+8.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 73 نقطة في المركز الثاني، علمًا أن يوفنتوس حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي، في حين تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

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