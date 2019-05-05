تعادل مخيب لروما مع جنوة في الدوري الإيطالي (فيديو)

أنقذ أنطونيو ميرانتي حارس روما ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة بعد التعادل 1/1 خارج ملعبه مع جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، لكن النتيجة وجّهت لطمة قوية لآمال نادي العاصمة في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومنح ستيفان الشعراوي التقدم لروما قرب النهاية قبل أن يدرك كريستيان روميرو التعادل لجنوة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ولاحت فرصة ذهبية لأصحاب الأرض لقلب النتيجة رأسًا على عقب عندما ارتكب ميرانتي مخالفة ضد أنطونيو سنابريا لتحتسب ضده ركلة جزاء في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن حارس روما عوّض الخطأ بإنقاذ الركلة التي نفذها اللاعب القادم من باراغواي.

ويحتل روما الذي يدربه كلاوديو رانييري المركز الخامس وكان بحاجة للفوز من أجل مواصلة ملاحقة أتلانتا صاحب المركز الرابع الذي هزم لاتسيو 3/1 في وقت سابق اليوم الأحد.

وبهذا التعادل يتأخر روما بـ3 نقاط خلف النادي القادم من برغامو برصيد 59 نقطة، بينما قد تكون النقطة ثمينة للغاية بالنسبة لجنوة صاحب المركز السادس عشر، الذي يتقدم بـ4 نقاط على منطقة الهبوط قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

روما 1 × 0 جنوى | هدف الشعراوي pic.twitter.com/esqdpaiYO2 — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) May 5, 2019