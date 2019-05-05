أتلانتا يعزز آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي (فيديو)

اقترب فريق أتلانتا من حجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الموسم المقبل، من بوابة الدوري الإيطالي، بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه لاتسيو بهدف لفوز بثلاثة أهداف، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.

تقدم لاتسيو بهدف عن طريق ماركو بارولو في الدقيقة 3.

وعاد أتلانتا بثلاثية عن طريق الكولومبي دوفان زاباتا والبلجيكي تيموثي كاستانيي والبرازيلي والاس فورتيونا دوس سانتوس لاعب لاتسيو بالخطأ في مرماه، في الدقائق 22 و58 و76.

بهذه النتيجة، ابتعد أتلانتا خطوة كبيرة بالمركز الرابع برصيد 62 نقطة، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 55 نقطة في المركز الثامن.

ويتأهل لدوري الأبطال الفرق الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وأسفرت مباريات أخرى بنفس الجولة، اليوم، عن فوز إمبولي على فيورنتينا بهدف نظيف، فيما تعادل بارما مع سامبدوريا بثلاثة أهداف لكل فريق، وساسولو مع فروسينوني بهدفين لكل منهما.

ويتصدر المسابقة فريق يوفنتوس برصيد 89 نقطة (المتوج رسميًا باللقب) بفارق 19 نقطة عن نابولي (الثاني).