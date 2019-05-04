إنتر ميلان يكتفي بتعادل آخر أمام أودينيزي المتعثر في ترتيب الدوري الإيطالي

خاطر إنتر ميلان بإنجراره إلى صراع سداسي على التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما اكتفى بالتعادل الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي دون أهداف مع أودينيزي المهدد بالهبوط، اليوم السبت.

ويحتل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي المركز الثالث ويلاحقه خمسة فرق ويمكن أن يتقلص الفارق بنهاية هذه الجولة.

ويملك إنتر ميلان 63 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية لكن أتلانتا (59) وروما (58) وميلانو (56) ولاتسيو (55) ما زالوا لم يلعبوا في هذه الجولة ولدى تورينو 57 نقطة بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه يوفنتوس، أمس الجمعة.

واستمر أودينيزي في المركز 17 برصيد 34 نقطة متقدما بخمس نقاط على إمبولي الذي يستضيف فيورنتينا، غدا الأحد.