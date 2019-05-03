مدرب إنتر ميلان يعلق على صور إيكاردي الساخنة مع واندا نارا

علّق لوتشيانو سباليتي، مدرب نادي إنتر ميلان، على الصور الساخنة التي نشرها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي رفقة زوجته ومديرة أعماله واندا نارا.

ونشر إيكاردي، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ صورة ساخنة له وهو عارٍ، ومعه زوجته واندا نارا، التي كانت ترتدي ملابس سوداء، مما أثار الكثير من الجدل.

وقال سباليتي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إنتر ميلان وأودينيزي المقرر إقامته غداً السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو: ”عندما يحضر إيكاردي إلى التدريبات فإن ملابسه تكون على ما يرام، هذا هو الشيء المهم بالنسبة لي“.

ونفى سباليتي وجود أي خلافات بينه وبين إيكاردي.

وأضاف بقوله: ”لا توجد مع إيكاردي أي مشكلات، تركيزي على مباراة إنتر ميلان وأودينيزي، لا توجد مشكلة بيني وبين أي لاعب طالما أن الجميع يعمل لمصلحة الفريق، وأريد أن أركّز على المباراة وحصد النقاط الثلاث“.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 62 نقطة، قبل 3 مراحل على نهاية المسابقة.

ويرغب إنتر في حجز أحد المقاعد الأربعة الأولى في الكالتشيو، لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك وسط منافسة شرسة مع أندية أتلانتا وروما وتورينو وميلان ولاتسيو، بعد أن ضمن يوفنتوس ونابولي التأهل كأول وثاني الكالتشيو.