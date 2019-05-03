تطورات صفقة ماورو إيكاردي من إنتر ميلان إلى يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن يوفنتوس وإنتر ميلان اقتربا من إتمام صفقة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبحسب صحيفة ”كالشيو ميركاتو“، فإن ممثلي إنتر ميلان ويوفنتوس اجتمعا في العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الحالي؛ لمناقشة صفقة انتقال إيكاردي إلى البيانكونيري.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس قدّم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو؛ لكن إنتر ميلان لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو للتنازل عن إيكاردي.

وتوترت العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان في الأسابيع الأخيرة، قبل أن تتحسن العلاقة بين الطرفين ويعود إيكاردي للعب في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي.

ووفقًا لـ ”كالشيو ميركاتو“، فإن إيكاردي يملك بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ غير إيطالي الصيف المقبل، مقابل 110 ملايين يورو.

وسجل إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، مع إنتر ميلان 16 هدفًا وصنع 5 في 33 مباراة الموسم الحالي.