أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

بدأت ملامح الصفقات الجديدة في نادي ريال مدريد الإسباني تتضح بقوة، بعد أن وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق قائمة تضم 5 لاعبين يرغب في ضمهم إلى الميرينغي بداية من الموسم المقبل، وبالفعل حصل على موافقة إدارة النادي الملكي.

وتتبقى عقبة هي الأكبر أمام إتمام تلك الصفقات، والتي تتعلق بتدبير الموارد المالية، في ظل القيمة الإجمالية للصفقات الخمس، والتي تصل إلى ما يقرب من 500 مليون دولار.

صفقات بنصف مليار دولار

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد سينفق ما يزيد على 500 مليون يورو، إذا أراد المضي قدمًا في خططه الطموحة نحو إعادة ترتيب صفوفه، بعد موسم كارثي على جميع المستويات، محليًا وأوروبيًا.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”اجتمع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي مع إدارة ريال مدريد، ووضعا سويًا قائمة تضم 5 لاعبين لضمهم إلى صفوف الفريق الموسم المقبل، وهم بول بوغبا، إدين هازارد، كريستين إريكسين، تانغي ندومبلي، لوكا يوفيتش، بالإضافة إلى إدير ميليتاو، الذي انضم رسميًا إلى الريال من بورتو البرتغالي“.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة النادي الملكي بقولها: ”الصفقات الخمس ستكلف ريال مدريد ما يقرب من 487 مليون يورو، إضافة إلى قيمة شراء ميليتاو، التي تبلغ 50 مليون يورو، وبالتالي فإن إجمالي الصفقات سيصل إلى 540 مليون يورو“.

وأكدت أن هذا المبلغ سيفوق الـ453 مليون يورو التي أنفقها ريال مدريد على 23 صفقة خلال السنوات الخمس الماضية، التي توّج فيها النادي بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وأشارت إلى أن ودائع ريال مدريد حاليًا تبلغ 150 مليون يورو، وأن إدارة النادي ستعمل على تمويل الصفقات الجديدة من خلال بيع بعض النجوم، وعلى رأسهم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خيمس رودريغيز، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إضافة إلى الاتفاق الجديد مع شركة أديداس، والخاص بقمصان ريال مدريد، والذي سيضخ 100 مليون يورو في خزانة النادي.

ويليان في برشلونة؟

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي سيكون مرغماً على بيع نجمه البرازيلي ويليان إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن القرار المؤلم الذي سيتخذه تشيلسي يرجع إلى أن عقد ويليان ينتهي في منتصف عام 2020، وبالتالي فإن عدم بيعه بنهاية الموسم الجاري يعني أنه سيكون لاعباً حراً بعد عام واحد فقط من الآن.

ومضت تقول: ”إدارة تشيلسي مستعدة لبيع ويليان إلى برشلونة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني“.

وأشارت إلى أن القيمة المالية لـ“ويليان“ تراجعت الآن بشدة في ظل بلوغه 30 عاماً، إضافة إلى نهاية عقده العام المقبل.

ويبحث مسئولو برشلونة عن بديل للبرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي تراجع مستواه بشدة مؤخراً، ولم يقدّم المستوى المطلوب منه هذا الموسم، ويتعرض كثيراً لصافرات الاستهجان من جماهير البلوغرانا.

المنقذ رونالدو

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام تورينو، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتنتهي مباراة ”ديربي تورينو“ بالتعادل 1-1.

وتقدّم الصربي تاتا لوكيتش لتورينو في الدقيقة 18، ولكن رونالدو أدرك التعادل لليوفي قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق.

ورفع البطل يوفنتوس رصيده إلى 89 نقطة، ووصل رصيد تورينو إلى 57 نقطة في المركز السادس.

كوفاتش في مهب الريح

يثير مدرب بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية، الكرواتي نيكو كوفاتش، الانقسامات من حوله، فكارل-هاينتس رومينيغه يضعه تحت الضغط، وأولي هونيس يدافع عنه، فيما ينقسم اللاعبون بشأن مدربهم.

ورغم الفوز الكبير بخماسية نظيفة على بروسيا دورتموند في ”كلاسيكو“ ملتهب في ”البوندسليغا“ في 6 أبريل الماضي، لم ينل المدرب البالغ 47 عامًا، ثناء رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وعندما سُئل الأخير حول ما إذا كانت ستتم إعادة تعيين كوفاتش في منصبه العام المقبل، أجاب ”لا توجد وظيفة مضمونة لأي شخص في بايرن ميونخ“، قبل أن يضيف: ”الجميع يجب أن يعمل للحفاظ على مركزه، ومن لا يتمكن من تحمل الضغط، فقد أخطأ بالنادي“.

رئيس النادي البافاري هونيس الذي يعتبر عراب صفقة التعاقد مع كوفاتش بعدما أتى به من فرانكفورت نهاية الموسم الماضي خلفًا للمدرب يوب هاينكس، كان أول المدافعين عنه بمواجهة رومينيغه بقوله: ”كيف بإمكاني أن أعمل مع شخص وأشكك به عند كل فرصة“، مضيفًا: ”لا يمكننا العمل لفترة طويلة الأمد في ظل أجواء من التوتر، كما عاش مدربنا في الأسابيع الأخيرة“.

إيقاف مبابي وتحقيق نيمار

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، 3 مباريات بعد سلوكه العنيف على داميان دا سيلفا مدافع رين في نهائي كأس فرنسا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن الاتحاد الفرنسي قرر إيقاف مبابي 3 مباريات، لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة، عقب تدخله العنيف ضد داميان دا سيلفا.

ويأتي إيقاف مبابي بعد يوم من ترشيحه لجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب.

ويتنافس مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي مع زميليه آنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا، إضافة إلى حاتم بن عرفة لاعب رين، والإيفواري نيكولا بيبي مهاجم ليل.

وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح تحقيق مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بعد ضرب مشجع في نهائي كأس فرنسا.

واعتدى نيمار، العائد منذ أيام من إصابة طويلة، على أحد مشجعي رين، أثناء الصعود إلى المنصة الرئيسية لملعب (دو فرانس) لتسلم ميداليات المركز الثاني في كأس فرنسا، حيث خسر باريس سان جيرمان المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2.

وبحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن العقوبة المحتملة من الاتحاد الفرنسي على نيمار قد تصل إلى 8 مباريات، وهو ما يعني أن الإيقاف سيستمر للموسم المقبل.