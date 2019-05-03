تشيلسي يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة بشأن البرازيلي ويليان

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي سيكون مرغمًا على بيع نجمه البرازيلي ويليان إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن القرار المؤلم الذي سيتخذه تشيلسي يرجع إلى أن عقد ويليان ينتهي في منتصف العام 2020، وبالتالي فإن عدم بيعه بنهاية الموسم الجاري يعني أنه سيكون لاعبًا حرًا بعد عام واحد فقط من الآن.

ومضت تقول:“إدارة تشيلسي مستعدة لبيع ويليان إلى برشلونة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، حيث أبدى مسؤولو البوغرانا رغبتهم من قبل بضم البرازيلي الدولي إلى العملاق الكتالوني من قبل، وكان العرض الأخير الذي قدموه في يناير الماضي، بـ50 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى رحيل مالكوم لاعب البارسا إلى البلوز“.

وأشارت إلى أن القيمة المالية لـ“ويليان“ تراجعت الآن بشدة في ظل بلوغه 30 عامًا، إضافة إلى نهاية عقده العام المقبل.

ويحظى ويليان بثقة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي أشركه في 53 مباراة هذا الموسم، وأحرز خلالها 8 أهداف، وصنع 14 آخرين.

ويبحث مسؤولو برشلونة عن بديل للبرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي تراجع مستواه بشدة مؤخرًا، ولم يقدّم المستوى المطلوب منه هذا الموسم، ويتعرض كثيرًا لصافرات الاستهجان من جماهير البلوغرانا، وكان آخرها في مباراة برشلونة وليفربول الإنجليزي، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، الماضي.

وغادر كوتينيو ملعب المباراة في الدقيقة 60، وسط سخط جماهير برشلونة في ”كامب نو“.