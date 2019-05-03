يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دفاعية أرجنتينية

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس اقترب بشدة من ضم المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب نادي جنوة، إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأشار موقع ”فوتبول إيطاليا“، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي جنوة أكدوا أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وأن روميرو سيرتدي قميص يوفنتوس في الموسم المقبل.

وقال رئيس نادي جنوة إنريكو برزيوسي: ”المفاوضات بدأت بالفعل مع يوفنتوس، وصفقة روميرو ستساعد النادي على تدعيم وضعه المالي“.

وشارك روميرو، البالغ من العمر 21 عامًا، في 26 مباراة هذا الموسم مع جنوة، وأحرز هدفًا وصنع آخر.

ويرغب مسؤولو يوفنتوس في دعم دفاع الفريق بصفقات مميزة، في ظل إعلان المدافع آندريا بارزالي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، وتقدّم ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني في العمر، 32 و34 عامًا على الترتيب.

ودافع رئيس جنوة عن سياسة بيع نجوم الفريق إلى أندية كبرى في الدوري الإيطالي، وكان آخرهم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، الذي انتقل إلى نادي ميلان في يناير الماضي، مقابل 35 مليون يورو.

وقال برزيوسي: ”كان غريبًا أن نبيع بيونتيك في يناير، ولكن حققنا أرباحًا كبيرة من صفقة انتقاله إلى ميلان“.

وكان بيونتيك قد انتقل إلى جنوة صيف 2018 من نادي كراكوفيا البولندي مقابل 4 ملايين يورو فقط.