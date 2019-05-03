عناوين الصحف الرياضية العالمية.. ميسي والكرة الذهبية ومستقبل جيمس رودريغيز (صور)

واصلت الصحف الرياضية العالمية اهتمامها بتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واقترابه من كرة ذهبية سادسة في تاريخه، كما اهتمت بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي واعتزال الإسباني تشافي هيرنانديز وإمكانية اعتزال الحارس الأسطورة إيكر كاسياس.

كما اهتمت الصحف بسوق انتقالات ريال مدريد وديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو ومصير الأرجنتيني ماورو إيكاردي والكولومبي جيمس رودريغيز.

وفيما يلي عناوين أبرز الصحف العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بمستقبل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز المعار من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ، وكتبت: ”جيمس يعود إلى ريال مدريد ليرحل“.

كما تحدثت عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تألقه وكتبت: ”ميسي دون منافس على الكرة الذهبية“.

الصحيفة اهتمت باعتزال تشافي هيرنانديز وإمكانية اعتزال كاسياس بعد أزمته القلبية.

سبورت

تحدثت صحيفة ”سبورت“ عن النجم الأرجنتيني بعد تألقه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وكتبت: ”ميسي المرشد“ مؤكدة على دوره الكبير والذي لا يناقش في برشلونة واقترابه من الكرة الذهبية السادسة في مسيرته.

كما اهتمت الصحيفة بإعلان النجم تشافي هيرنانديز اعتزاله نهائيًا كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي وصعوبة عودة الحارس إيكر كاسياس للعب كرة القدم على الصعيد الاحترافي بعد الأزمة القلبية.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة الكتالونية بدورها عن تألق النجم الأرجنتيني رفقة برشلونة وكتبت: ”ميسي القائد“.

كما اهتمت بفوز آرسنال على فالنسيا 3/1 ومشكلة تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

ليسبورتيو

اهتمت الصحيفة الإسبانية بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 600 هدف، ونشرت صورة لأهدافه عبر كرات تمثل الفرق التي زار مرماها.

كما اهتمت باعتزال تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة البريطانية على فوز آرسنال على فالنسيا في مسابقة الدوري الأوروبي، وأكدت أن هدفين من لاكازيت قربا الفريق من النهائي.

كما تحدثت عن تعادل تشيلسي أمام فرانكفورت بفضل هدف من الإسباني بيدرو.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة الإيطالية على ديربي تورينو والذي يجمع يوفنتوس بجاره تورينو في قمة الجولة 35 من الدوري الإيطالي، وكتبت ”ديربي أوروبا“ في إشارة لرغبة تورينو في الفوز والتأهل لمسابقة أوروبية.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بصراع رونالدو وميسي حول التفوق على صعيد الكرة الذهبية، وأكدت أن ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة هذا العام.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل المدرب ماسيميليانو آليغري، وأكدت بقاءه في منصبه مدربًا ليوفنتوس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بالأمل الصغير لأولمبيك مارسيليا في بلوغ مسابقة أوروبية الموسم القادم من خلال مواجهته لستراسبورغ في الدوري الفرنسي، حيث إنه مطالب بتحقيق الفوز.

كما تحدثت عن لائحة المنتخب الفرنسي للسيدات لنهائيات كأس العالم التي تحتضنها فرنسا الصيف القادم.