أخبار برشلونة وليفربول وريال مدريد وسان جيرمان والدوريات الخمس الكبرى

هيمنت موقعة ”كامب نو“ بين برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البلوغرانا بثلاثية نظيفة، على تغطية الصحافة الأوروبية والعالمية يوم الخميس، في ظل الأحداث التي شهدتها المباراة.

حملة ضد ميسي

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي الواجهة في معظم التقارير مع بداية اليوم، في ظل تألقه اللافت للنظر، وتسجيله هدفين، أحدهما من ركلة حرة مباشرة رائعة، سكنت مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ومع مرور الوقت، تحولت الدفّة إلى الاتجاه المعاكس، وبدأت جماهير ليفربول في المطالبة بإيقاف ميسي؛ لأنه اعتدى بالضرب على البرازيلي فاببينيو لاعب الريدز، قبل الحصول على خطأ غير مستحق، ترجمه إلى هدف ثالث.

وأطلقت جماهير ليفربول حملة إلكترونية على الإنترنت لإيقاف ميسي.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن الخطأ الذي تم احتسابه لصالح ميسي، وأحرز من خلاله الهدف الثالث، كان في الأساس لعبة تستحق الطرد أو الإنذار على أقل تقدير ضد ميسي، الذي اعتدى على فابينيو بلكمة مباشرة في رأسه.

وفتحت جماهير ليفربول النار على حكم المباراة، الهولندي بيورن كيبرز، الذي كان بعد مسافة خطوات قليلة من اللعبة، ولكنه احتسب الكرة لصالح ميسي، الذي اعتدى على فابينيو بالضرب في رأسه، مما ساهم في الهدف الثالث القاتل لبرشلونة.

وقامت جماهير ليفربول بتدشين التماس على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، موجّه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وطالبوا خلاله بإعادة النظر في الكرة من خلال الفيديو، وإيقاف ميسي، الذي تعمد ضرب فابينيو.

واستبقت جماهير الريدز رد فعل الاتحاد الأوروبي، اليويفا، وهاجم بعضهم الاتحاد، وقالوا إنه لن يقوم باتخاذ أي إجراء عقابي ضد ميسي، ووصفوا اليويفا بأنه ”مافيا“.

خطة إريكسين وصفقة بوغبا

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية خطة نادي ريال مدريد الإسباني لضم الدنماركي كريستين إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويرغب مسئولو الريال في ضم إريكسين إلى النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، لكنهم لا يريدون الدخول في مزايدات على اللاعب، وهو ما يخطط إليه دانييل ليفي رئيس السبيرز.

وأشارت ”صن“، في تقرير نشرته الخميس، إلى أن مسئولي الميرينغي سينتظرون حتى قرب نهاية الميركاتو الصيفي، لحسم صفقة إريكسين، لأن عقد اللاعب ينتهي في منتصف عام 2020، وفي تلك الحالة سيكون لاعباً مجانياً العام المقبل، وبالتالي فإن إدارة توتنهام ستكون مجبرة على بيعه بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يواجه صعوبات في حسم صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته الخميس، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يخفي رغبته في التعاقد مع بوغبا، ولكن إدارة النادي الملكي لديها شكوك في إمكانية حسم صفقة اللاعب الفرنسي الدولي بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت ”ماركا“ المقربة من إدارة الريال بقولها: ”في الوقت الذي تسير فيه عملية التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي بوتيرة سريعة، فإن صفقة بوغبا تواجه عقبات كبيرة“.

وأكدت أن العقبة الأساسية أمام ضم بوغبا تتمثل في التكلفة المالية للصفقة، التي يمكن أن تصل إلى 200 مليون يورو، بين ما سيحصل عليه مانشستر يونايتد لبيع اللاعب، إضافة إلى الشروط المالية الخاصة ببوغبا في عقده مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 150 مليون يورو من صفقة بيع بوغبا، كما أن اللاعب يحصل على 18 مليون يورو سنوياً في أولد ترافورد، وهو مقابل يرغب مسئولو الريال في تخفيضه، لتقليل قيمة الصفقة نسبياً.

اعتزال كاسياس؟

قال نيلسون بوغا، رئيس الخدمات الطبية في نادي بورتو البرتغالي، إن إيكر كاسياس يمكنه التغلب على الأزمة القلبية التي ألمّت به، يوم الأربعاء، دون أن تترك أي أثر عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل حارس ريال مدريد السابق مع الفريق أو اعتزاله اللعبة.

ومن ناحية أخرى نصح طبيب الفريق أنطونيو كوبالان الحارس المخضرم بضرورة الاعتزال، مضيفًا إلى محطة TVE التليفزيونية أنه من الصعب استئناف كاسياس لمسيرته بعد الأزمة التي ألمَّت به، لكنه سيعود لحياته الطبيعية بعيدًا عن ممارسة الرياضة.

وتعرض كاسياس قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في 2010 لأزمة قلبية خلال تدريبات بورتو، يوم الأربعاء، لكنه قال لاحقًا عبر ”تويتر“ من داخل المستشفى إن ”كل الأمور تحت السيطرة“.

وفي وقت لاحق كتب كاسياس على ”تويتر“: ”كل الأمور تحت السيطرة، وشعرت بقلق كبير، لكنني استعدت قواي، وخالص الشكر على كل رسائل الدعم والمساندة“.

تشافي يعلق الحذاء

أعلن النجم السابق لبرشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم الحالي، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل إلى التدريب.

وقال ابن الـ39 عامًا: ”أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين، وأنا ما أزال قادرًا على العطاء على أرض الملعب“.

وتابع في بيان أرسله إلى وسائل الإعلام الإسبانية: ”لكن حان الوقت لأختم مسيرتي الكروية هذا الموسم وأنا في أفضل مستوى، ورغم أن هذا هو موسمي الأخير كلاعب، إلا أنني أتطلع للمستقبل بعيون المدرب“.

نهاية المشروع القطري في فرنسا

قالت تقارير صحفية فرنسية إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمكن أن يتخلى عن نادي باريس سان جيرمان، نتيجة الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها على خلفية ملكيته للنادي الفرنسي.

وأشارت صحيفة ”لوباريزيان“ إلى أن الشيخ تميم بدأ يفقد الاهتمام في مشروعه الاستثماري داخل باريس سان جيرمان، بعد الاستحواذ على النادي قبل 8 سنوات.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، أن تقليل النفقات يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تدفع أمير قطر نحو الرحيل من باريس سان جيرمان.

وأضافت بقولها: ”رغم أن مليارات أمير قطر نجحت في تحويل باريس سان جيرمان ليكون أحد أبرز القوى الكروية في أوروبا، فإن تلك الجهود لم تحقق أي رد فعل إيجابي في الشرق الأوسط، بل على العكس، فإن أي هزيمة يتلقاها النادي، وبشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، تثير موجة من السخرية اللاذعة ضد الأمير والأسرة الحاكمة من وسائل الإعلام، وكذلك الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي“.

ومضت تقول: ”هذه الأمور أصابت الأسرة الحاكمة في قطر بحالة من الإحباط وخيبة الأمل، لأن المليارات التي يتم ضخها في باريس سان جيرمان لم تحسّن من صورة الدولة أو النظام الحاكم، بل كان رد الفعل عكسياً“.

وكشفت لوباريزيان أن الأسرة الحاكمة القطرية بدأت في حزم حقائبها للرحيل من فرنسا إلى إيطاليا، حيث تجري مفاوضات حالياً للاستحواذ على نادي روما.

تفوق إنجليزي في اليوروبا ليغ

فاز آرسنال الإنجليزي على ضيفه فالنسيا الإسباني 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب الإمارات في لندن، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وتقدم فالنسيا أولاً عن طريق مختار دياخابي في الدقيقة 11، وتعادل الفرنسي ألكسندر لاغازيت للغانرز في الدقيقة 18 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26، ونجح الغابوني أوباميانغ في تسجيل هدف ثالث قاتل في الدقيقة 90.

وخرج تشيلسي الإنجليزي بتعادل ثمين 1-1 أمام أنتراخت فرانكفورت الألماني، في نفس البطولة.

وتقدّم الصربي لوكا يوفيتش للفريق الألماني في الدقيقة 23، وتعادل الإسباني بيدرو رودريغيز للبلوز في الدقيقة 45.

وتفتح تلك النتائج الباب أمام نهائي إنجليزي للبطولة، إذا استمر تفوق فريقي البريمييرليغ خلال لقاءي العودة يوم الخميس المقبل.