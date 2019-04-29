تعرف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

تميزت مباريات اليوم الاثنين بنهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي واللقاءات المتأخرة في دوريات أوروبا وبعض الدول العربية ولقاءات قارية للأندية في آسيا.

ونستعرض أبرز نتائج مباريات اليوم الاثنين:

كأس رئيس الدولة الإماراتي

توج شباب أهلي دبي بلقب كأس رئيس الدولة الإماراتي بعد فوزه في النهائي على الظفرة 2/1 ليحقق لقبه التاسع في المسابقة ويفك الشراكة مع الشارقة صاحب 8 ألقاب.

الدوري الإيطالي

صعد أتلانتا للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أودينيزي 2/0 ليرفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطة عن روما الخامس و3 نقاط عن تورينو وميلان السادس والسابع.

وفاز ساسولو على فيورنتينا 1/0 في لقاء يهم وسط الترتيب.

الدوري السعودي

فاز التعاون على الهلال 2/0 في لقاء مؤجل عن الدوري السعودي ليحرمه من الصدارة ويقرب النصر من اللقب قبل جولتين من النهاية الذي يملك فارق نقطة عن منافسه.

وكان التعاون قد أخرج الهلال من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضي ليضرب أحلام منافسه في لقبين في ظرف 3 أيام.

الدوري الإسباني

تعادل ريال بتيس مع إسبانيول برشلونة 1/1 في ختام الجولة 35 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

كأس الاتحاد الآسيوي

اقترب العهد اللبناني من بلوغ الدور القادم من كأس الاتحاد الأسيوي بعد فوزه على القادسية الكويتي 1/0 ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.

وصعد المالكية البحريني للمركز الثاني بعد تعادله أمام السويق العماني 2/2 برصيد 8 نقاط مقابل 7 للقادسية الثالث ونقطتين للفريق العماني الرابع والأخير.

الدوري المغربي

تعادل حسنية أغادير أمام سريع واد زم سلبيا في ختام الجولة 26 من الدوري الاحترافي المغربي ليظل الحسنية الرابع برصيد 37 نقطة وسريع واد زم في المركز 11 برصيد 31 نقطة.