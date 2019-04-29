نادي ميلان يحسم موقف مدربه غينارو غاتوزو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي ميلان حسمت موقفها من المدرب غينارو غاتورز، بعد الخسارة 0/2 أمام تورينو في الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن إدارة ميلان قررت استمراره غاتوزو في منصب المدير الفني، حتى نهاية الموسم الحالي، حتى حال خسر الفريق في جميع مبارياته المتبقية.

ودفعت الخسارة ميلان إلى المركز السابع في الدوري الإيطالي، ما يعني عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي ميلان وعلى رأسهم ليوناردو وباولو مالديني وإيفان جازيديس، قرروا بقاء غاتوزو حتى نهاية الموسم الحالي.

وتتبقى 4 مباريات لميلان، حيث يلعب مع بولونيا وفيورنتينا وفروسينوني وسبال.

وأضاف ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن غاتوزو سيغادر ميلان بنهاية الموسم حتى لو تأهل الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعود آخر مشاركة لميلان في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2013/2014، رغم أنه أحرز لقب البطولة 7 مرات آخرها موسم 2006/2007.